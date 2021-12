Bollette: Cdm alle 16, sul tavolo 2 mld anti-rincari (2) (Di giovedì 9 dicembre 2021) (Adnkronos) - All'ordine del giorno della convocazione figurano un decreto legge recante 'Misure urgenti finanziarie e fiscali (Presidenza - Economia e Finanze)' e un 'decreto legislativo di Attuazione della direttiva (Ue) 2017/2397 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2017, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna e che abroga le direttive 91/672/CEE e 96/50/CE del Consiglio - Esame definitivo (presidenza - Infrastrutture e mobilita' sostenibili)'. All'odg ci sono inoltre leggi regionali, varie ed eventuali. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 9 dicembre 2021) (Adnkronos) - All'ordine del giorno della convocazione figurano un decreto legge recante 'Misure urgenti finanziarie e fiscali (Presidenza - Economia e Finanze)' e un 'decreto legislativo di Attuazione della direttiva (Ue) 2017/2397 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2017, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna e che abroga le direttive 91/672/CEE e 96/50/CE del Consiglio - Esame definitivo (presidenza - Infrastrutture e mobilita' sostenibili)'. All'odg ci sono inoltre leggi regionali, varie ed eventuali.

