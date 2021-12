Bocciata Sycomore e un sospiro di sollievo su Pioneer Quando Caltagirone criticava la multiboutique di Donnet

Leggi su affaritaliani

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Mentre il board delle Generali mette mano alla procedura per la presentazione della lista per il rinnovo del board da parte del consiglio uscente in linea con i dettami della Consob e sostituisce il consigliere espressione di Mediobanca Clemente Rebecchini nel comitato Nomine e Remunerazione, per le sole materie in tema di nomine con l’indipendente Roberto Perotti (lista Assogestioni), iniziano a emergere i dettagli sul contro-piano dei pattisti Francesco Gaetano, Leonardo Del Vecchio e Fondazione Crt. Dettagli circolati dopo che venerdì, secondo quanto risulta ad Affaritaliani.it, il Ceo della compagnia assicurativa Philippeha illustrato in Cda le proprie strategie che verranno comunicate al mercato il 15 dicembre. Segui su affaritaliani.it