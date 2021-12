Blade | Mahershala Ali parla del cameo in Eternals Odio il suono della mia voce

(Di giovedì 9 dicembre 2021)arriverà con la Fase 5 dell'MCU, conAli che ha già fatto il suo debutto in unin, performance che ha recentemente commentato con scarsa soddisfazione.Ali è pronto a vestire i panni diin un prossimo film Marvel, attende con ansia questa possibilità ma ha già avuto modo di sperimentare per poco quest'esperienza nella scena post-credit di, dove ha unvocale, ma ha ammesso di non riuscire ad ascoltarsi. Durante una recente apparizione al The Late Show con Stephen Colbert, aAli è stato chiesto come sia stata finora la sua esperienza con il mondo del Marvel Cinematic Universe nei panni di. L'attore ha ricordato ilin ...

Ali è pronto a vestire i panni diin un prossimo film Marvel, attende con ansia questa possibilità ma ha già avuto modo di sperimentare per poco quest'esperienza nella scena post - ...Nemesi sia dell'Arrampicamuri sia del cacciatore di vampiri- che vedremo prossimamente sul grande schermo nel reboot conAli - , non è mai comparso in un prodotto cinematografico o ...Blade arriverà con la Fase 5 dell'MCU, con Mahershala Ali che ha già fatto il suo debutto in un cameo in Eternals, performance che ha recentemente commentato con scarsa soddisfazione. Mahershala Ali è ...After getting Wesley Snipes' blessing, Mahershala Ali revealed what Snipes' words meant to him after taking up the mantle of Blade.