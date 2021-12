Bistecca, ma non è carne: oltre la fantascienza, come (e di cosa) è fatta (Di giovedì 9 dicembre 2021) carne vera? No, ma sembra praticamente uguale. La società israeliana MeaTech 3D ha presentato la più grande Bistecca mai coltivata e prodotta in laboratorio, con un peso di quasi 110 grammi. La composizione non prevede carne animale nel senso letterale del termine ma - come spiega il Guardian, citato da Dagospia - cellule muscolari e adipose, derivate da campioni di tessuto prelevati da una mucca. Queste cellule sono state incorporate in "bio-inchiostri", successivamente inseriti nella stampante 3D. Il prodotto, poi, è stato lasciato in un incubatore, all'interno del quale le cellule staminali si sono differenziate in cellule adipose e muscolari. "La svolta è il culmine di oltre un anno di sforzi nella nostra biologia cellulare e nei processi di ingegneria dei tessuti ad alta produttività, ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 9 dicembre 2021)vera? No, ma sembra praticamente uguale. La società israeliana MeaTech 3D ha presentato la più grandemai coltivata e prodotta in laboratorio, con un peso di quasi 110 grammi. La composizione non prevedeanimale nel senso letterale del termine ma -spiega il Guardian, citato da Dagospia - cellule muscolari e adipose, derivate da campioni di tessuto prelevati da una mucca. Queste cellule sono state incorporate in "bio-inchiostri", successivamente inseriti nella stampante 3D. Il prodotto, poi, è stato lasciato in un incubatore, all'interno del quale le cellule staminali si sono differenziate in cellule adipose e muscolari. "La svolta è il culmine diun anno di sforzi nella nostra biologia cellulare e nei processi di ingegneria dei tessuti ad alta produttività, ...

Advertising

KoishiHedgehog : E no, non c'è differenza anche se a me quello shottino manda al cimitero e a lui una bistecca no. Perché la violenz… - InfoworkMagdi : RT @AnfetaMilan: La storia che salando una bistecca prima della cottura si estragga troppa acqua ottenendo una suola di scarpa è molto roma… - AnfetaMilan : La storia che salando una bistecca prima della cottura si estragga troppa acqua ottenendo una suola di scarpa è mol… - arasevbe : Se non ha specificato di carne Bistecca vegetariana + 50 euro Double win - Potito40709597 : @giusepperizzos A meno che non sia una bistecca superlativa -