Biden preoccupato: 'Democrazia in recessione, autoritarismo trova terreno fertile' (Di giovedì 9 dicembre 2021) Così il presidente Usa ha aperto il 'Summit for democracy' con un appello anche a difendere uno dei suoi pilastri fondamentali: la libertà di espressione e di informazione

Pure i dem contro l'obbligo vaccinale di Biden Sulle iniezioni, l'Asinello è diviso: il presidente, preoccupato da altre defezioni alla Camera, porrà infatti il veto.

