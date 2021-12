Biathlon | startlist 7 | 5 Sprint Hochfilzen | programma | orari | tv | streaming | pettorali italiane in gara

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Venerdì 10 dicembre (ore 14.15) si disputerà lafemminile di, prova valida per la Coppa del Mondo 2021-2022 di. Si apre il lungo weekend in Austria e ci sarà spazio per unacruciale, anche perché determinerà i distacchi con cui si partirà nell’inseguimento di domenica. Dorothea Wierer cerca il riscatto dopo il deludente avvio di stagione a Oestersund e punta a fare decisamente bene. L’azzurra scatterà alle ore 14.15 col pettorale numero 1. Lisa Vittozzi, invece, partirà col numero 21 giusto dieci minuti dopo rispetto alla connazionale. Samuela Comola col 60, Michela Carrara con il pettorale numero 86, Eleonora Fauner col 105. Di seguito la, ildettagliato, idi partenza, l’o d’inizio, ...

Advertising

infoitsport : Biathlon: la startlist della staffetta femminile di Oestersund, l'Italia si gioca tutto nelle prime due frazioni - infoitsport : Biathlon, startlist Staffetta donne Oestersund 2021: orari, programma, tv, streaming, frazioniste dell'Italia - neveitaliasport : RT @neveitalia: Biathlon: la startlist della staffetta femminile di Oestersund, l’Italia si gioca tutto nelle prime due frazioni #biathlon… - neveitalia : Biathlon: la startlist della staffetta femminile di Oestersund, l’Italia si gioca tutto nelle prime due frazioni… - zazoomblog : Biathlon oggi Pursuit donne e Staffetta uomini Oestersund: orari tv programma streaming startlist azzurri in gara -… -

Ultime Notizie dalla rete : Biathlon startlist

OA Sport

... gara valida per la Coppa del Mondo diLA DIRETTA LIVE DELLA STAFFETTA FEMMINILE DICome seguire l'inseguimento maschile in tv - Ladell'inseguimento maschile - Le ...LA DIRETTA LIVE DELL'INSEGUIMENTO MASCHILE DIPer l'Italia gareggeranno nella staffetta femminile Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Samuela ... Sky Go DIRETTA LIVE SCRITTA " OA SportE ...La start list della sprint maschile della tappa di Coppa del Mondo di biathlon di Hochfilzen, in Austria. I pettorali di partenza, gli azzurri in gara e gli orari di riferimento.L’obiettivo, allo stato attuale di forma, è l’ingresso in top 10, ma molto dipenderà dalle prime due frazioni, dove ci saranno Vittozzi e Wierer. L’inizio di stagione delle azzurre non è stato dei mig ...