Biathlon, sprint maschile Hochfilzen 2021: orari, pettorali e italiani in gara (Di giovedì 9 dicembre 2021) La start list della sprint maschile della tappa di Coppa del Mondo di Biathlon di Hochfilzen, in Austria. I pettorali di partenza, gli azzurri in gara e gli orari di riferimento. Appuntamento alle ore 11:25 di venerdì 10 dicembre. L’Italia si presenterà al via con Thomas Bormolini (13), Lukas Hofer (43), Tommaso Giacomel (46), Didier Bionaz (98) e Dominik Windisch (119). Di seguito la start list completa. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 9 dicembre 2021) La start list delladella tappa di Coppa del Mondo didi, in Austria. Idi partenza, gli azzurri ine glidi riferimento. Appuntamento alle ore 11:25 di venerdì 10 dicembre. L’Italia si presenterà al via con Thomas Bormolini (13), Lukas Hofer (43), Tommaso Giacomel (46), Didier Bionaz (98) e Dominik Windisch (119). Di seguito la start list completa. SportFace.

Advertising

Luca_Monta_ : @biathlonworld che oggi prima avvisa che sta per iniziare la sprint femminile generando in me il panico più totale… - realpeppons : @Cicciodicastri Siamo in posizione d’attacco. Tipo l’inseguimento nel biathlon, quando Fourcade partiva settimo/ott… - FondoItalia : Biathlon - Comola: 'Ho affrontato la staffetta come una sprint, sono contenta' - Laemmedimarco : Tommasso Giacomel si appresta a diventare solida realtà. Il piazzamento di oggi (7°, migliore in carriera) poteva… - CarloMarziali : Si chiude la seconda tappa della #CoppadelMondo di #Biathlon. Le prestazioni degli italiani sono in NETTA crescita:… -