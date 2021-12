Biathlon, sprint maschile Hochfilzen 2021 domani in tv: programma, orari e diretta streaming (Di giovedì 9 dicembre 2021) Il programma, gli orari e la diretta tv della 10km sprint maschile di Hochfilzen, valida per la terza tappa della Coppa del Mondo 2021/2022 di Biathlon. Primo appuntamento sulle piste austriache a partire dalle ore 11.25 di domani 10 dicembre. La diretta tv sarà disponibile sui canali di Eurosport e in streaming su Eurosport Player e Discovery+. programma OLIMPIADI PECHINO 2022 IL programma COMPLETO DELLA TAPPA SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 9 dicembre 2021) Il, glie latv della 10kmdi, valida per la terza tappa della Coppa del Mondo/2022 di. Primo appuntamento sulle piste austriache a partire dalle ore 11.25 di10 dicembre. Latv sarà disponibile sui canali di Eurosport e insu Eurosport Player e Discovery+.OLIMPIADI PECHINO 2022 ILCOMPLETO DELLA TAPPA SportFace.

Advertising

realpeppons : @Cicciodicastri Siamo in posizione d’attacco. Tipo l’inseguimento nel biathlon, quando Fourcade partiva settimo/ott… - FondoItalia : Biathlon - Comola: 'Ho affrontato la staffetta come una sprint, sono contenta' - Laemmedimarco : Tommasso Giacomel si appresta a diventare solida realtà. Il piazzamento di oggi (7°, migliore in carriera) poteva… - CarloMarziali : Si chiude la seconda tappa della #CoppadelMondo di #Biathlon. Le prestazioni degli italiani sono in NETTA crescita:… - tigrotto65 : RT @TeoMatt89: Con il 16esimo posto nella sprint di Östersund Dorothea #Wierer ha centrato per la 100esima volta consecutiva un piazzamento… -