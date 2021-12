Biathlon, Coppa del Mondo Hochfilzen 2021. Per l’Italia maschile questo impianto resta una bestia nera (Di giovedì 9 dicembre 2021) La terza tappa della Coppa del Mondo di Biathlon 2021-22 andrà in scena a Hochfilzen, ormai diventata presenza fissa in calendario. Cionondimeno, dopo aver ospitato i Mondiali maschili del 1978, l’impianto austriaco ha dovuto attendere a lungo prima di assurgere al ruolo di punto fermo del massimo circuito. La “promozione” si è concretizzata alla fine degli anni ’90, quando la cittadina del distretto di Kitzbühel ha trovato la propria “collocazione naturale” nel mese di dicembre, tranne negli inverni in cui ha organizzato i Mondiali (2004-05 e 2016-17). Non va dimenticato come queste piste siano spesso state teatro di recuperi, arrivando a ospitare due tappe consecutive in sostituzione di chi ha dovuto alzare bandiera bianca a causa dell’assenza di neve (evento verificatosi ben tre ... Leggi su oasport (Di giovedì 9 dicembre 2021) La terza tappa delladeldi-22 andrà in scena a, ormai diventata presenza fissa in calendario. Cionondimeno, dopo aver ospitato i Mondiali maschili del 1978, l’austriaco ha dovuto attendere a lungo prima di assurgere al ruolo di punto fermo del massimo circuito. La “promozione” si è concretizzata alla fine degli anni ’90, quando la cittadina del distretto di Kitzbühel ha trovato la propria “collocazione naturale” nel mese di dicembre, tranne negli inverni in cui ha organizzato i Mondiali (2004-05 e 2016-17). Non va dimenticato come queste piste siano spesso state teatro di recuperi, arrivando a ospitare due tappe consecutive in sostituzione di chi ha dovuto alzare bandiera bianca a causa dell’assenza di neve (evento verificatosi ben tre ...

