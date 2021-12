Besiktas, Sergen Yalcin si dimette: decisivo il 5-0 contro il Borussia Dortmund (Di giovedì 9 dicembre 2021) Sergen Yalcin non è più l’allenatore del Besiktas. Il tecnico ha deciso di dimettersi ed il club turco ha accettato la sua decisione. Decisiva la sconfitta di martedì sera per 5-0 in Champions League contro il Borussia Dortmund. Yalcin paga anche il brutto cammino in campionato, con il Besiktas che è addirittura nono nella classifica generale. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 9 dicembre 2021)non è più l’allenatore del. Il tecnico ha deciso dirsi ed il club turco ha accettato la sua decisione. Decisiva la sconfitta di martedì sera per 5-0 in Champions Leagueilpaga anche il brutto cammino in campionato, con ilche è addirittura nono nella classifica generale. SportFace.

Ultime Notizie dalla rete : Besiktas Sergen Besiktas, UFFICIALE: via l'allenatore Commenta per primo Sergen Yalcin e il Besiktas hanno trovato l'accordo per la rescissione consensuale del contratto. L'allenatore paga i risultati scadenti delle ultime settimane.

Barcellona, Pjanic può tornare già a gennaio ...per primo Miralem Pjanic potrebbe ritornare al Barcellona già a gennaio dal prestito al Besiktas , ... A chiedere il rientro anticipato del 31enne ex Juve sarebbe stato Sergen Yalcin , allenatore dei ...

Besiktas, Sergen Yalcin si dimette: decisivo il 5-0 contro il Borussia Dortmund Sportface.it Besiktas, Sergen Yalcin si dimette: decisivo il 5-0 contro il Borussia Dortmund Sergen Yalcin si dimette dalla carica di allenatore del Besiktas. Il tecnico lo ha deciso in seguito alla sconfitta per 5-0 contro il Borussia Dortmund.

Borussia Dortmund – Besiktas: diretta live e risultato in tempo reale La partita Borussia Dortmund - Besiktas del 7 dicembre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e risultato con tabellino. Dove vedere il match valido per la sesta giornata del Gruppo C di Champions ...

