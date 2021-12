Bergamo | vandalizzato il presepe della chiesa di San Colombano

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 9 dicembre 2021). Sta diventando una fastidiosa abitudine e, francamente, trovare un senso a gesti simili è davvero impresa ardua: nella serata di martedì 7 dicembre ignoti hannoilposizionato sul sagratoparrocchiale di San, nel quartiere cittadino di Valtesse. La capanna era stata allestita con cura dall’associazione Alpini solo sabato 4 dicembre: una struttura in legno rinnovata due anni fa quando don Roberto Trussardi aveva deciso di sostituire le vecchie statuine, un po’ datate, acquistandone di nuove. Secondo quanto è stato possibile ricostruire, i vandali sarebbero entrati in azione tra le 18 e le 18.45, approfittandomessa in corso: nessuno, però, pare aver notato la bravata, nonostante la zona sia abbastanza illuminata ...