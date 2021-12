Bentivogli spiega perché lo sciopero generale di Cgil e Uil mira a logorare Draghi

(Di giovedì 9 dicembre 2021) «Bisogna avere la credibilità di valutare sempre il merito e l’avanzamento dei confronti e la capacità di valorizzarli. Mi sembra che Landini, per l’ennesima volta, dimentichi queste regole fondamentali. Tutti gli scioperi sono politici, ma questo è di posizionamento politico, di sostegno alle posizioni dei partiti o di quote di essi che all’interno della maggioranza puntano a». A dirlo al Messaggero è Marco, ex leader della Fim Cisl e oggi coordinatore di Base Italia, dopo chee Uil hanno proclamato loper il 16 dicembre, rompendo anche il fronte sindacale con la Cisl. Secondo, l’obiettivo sarebbe indebolirenella corsa al Quirinale: «Sembra proprio quello l’obiettivo, il tentativo ...

