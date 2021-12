Benevento, Fabio Caserta ne convoca 23 per la gara di Terni (Di giovedì 9 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Sono 23 i giallorossi convocati da Fabio Caserta in vista della trasferta di Terni. I giallorossi scenderanno in campo domani sera alle ore 20.30 contro la Ternana di Cristiano Lucarelli nel 17esimo turno di campionato ma dovranno fare a meno dello squalificato Tello e degli infortunati Foulon e Letizia. L’elenco completo diramato dal tecnico sannita: 4 Acampora Gennaro, 6 Basit Abdallah, 93 Barba Federico, 99 Brignola Enrico, 5 Calò Giacomo, 20 Di Serio Giuseppe, 7 Elia Salvatore, 15 Glik Kamil, 16 Improta Riccardo, 19 Insigne Roberto, 23 Ionita Artur, 9 Lapadula Gianluca, 12 Manfredini Nicolo’, 32 Masciangelo Edoardo, 21 Moncini Gabriele, 29 Paleari Alberto, 58 Pastina Christian Diego, 38 Talia Angelo, 22 Tartaro Clemente, 25 Sau Marco, 24 Viviani Mattia, ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 9 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Sono 23 i giallorossiti dain vista della trasferta di. I giallorossi scenderanno in campo domani sera alle ore 20.30 contro la Ternana di Cristiano Lucarelli nel 17esimo turno di campionato ma dovranno fare a meno dello squalificato Tello e degli infortunati Foulon e Letizia. L’elenco completo diramato dal tecnico sannita: 4 Acampora Gennaro, 6 Basit Abdallah, 93 Barba Federico, 99 Brignola Enrico, 5 Calò Giacomo, 20 Di Serio Giuseppe, 7 Elia Salvatore, 15 Glik Kamil, 16 Improta Riccardo, 19 Insigne Roberto, 23 Ionita Artur, 9 Lapadula Gianluca, 12 Manfredini Nicolo’, 32 Masciangelo Edoardo, 21 Moncini Gabriele, 29 Paleari Alberto, 58 Pastina Christian Diego, 38 Talia Angelo, 22 Tartaro Clemente, 25 Sau Marco, 24 Viviani Mattia, ...

Advertising

anteprima24 : ** ##Benevento, Fabio Caserta ne convoca 23 per la gara di Terni ** - l9ve_xan : @fabio_salzano Pessima squadra, forse ai livelli del Benevento del 2016 - NCN_it : BENEVENTO, PARLA FABIO CASERTA: 'COL PORDENONE NON DOBBIAMO ABBASSARE LA GUARDIA' #beneventopordenone… - ottochannel : Verso #BeneventoPordenone ?? venerdì #3dicembre alle 18.30 in diretta sul canale 696 DTT la conferenza stampa pre ga… -