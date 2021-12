Belen Rodriguez non dimentica Stefano De Martino? Il gesto spiazza (Di giovedì 9 dicembre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Belen Rodriguez sembra proprio non aver dimenticato Stefano De Martino, il particolare sembra una vera dedica al suo ex marito. Si torna ancora una volta a parlare della showgirl argentina che sembra aver ritrovato la serenità al fianco del compagno Antonino Spinalbese dopo settimane di crisi che i due diretti interessati non hanno mai confermato Leggi su youmovies (Di giovedì 9 dicembre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.sembra proprio non avertoDe, il particolare sembra una vera dedica al suo ex marito. Si torna ancora una volta a parlare della showgirl argentina che sembra aver ritrovato la serenità al fianco del compagno Antonino Spinalbese dopo settimane di crisi che i due diretti interessati non hanno mai confermato

Advertising

infoitcultura : Belen Rodriguez, dopo la separazione spuntano le pillole: ne prende tantissime - VelvetMagIta : Elisabetta Franchi riceve regali da Belén Rodríguez: il dettaglio non sfugge ai followers [FOTO] #VelvetMag #Velvet - blogtivvu : Belen Rodriguez ‘usa’ il tatuaggio di Stefano De Martino per lanciare la sua nuova linea di abbigliamento: ecco in… - ParliamoDiNews : Belen Rodriguez, `che figura di m***a`. Pubblica questa foto: travolta dagli insulti – Libero Quotidiano #belen… - Novella_2000 : Belen e quei doni di Natale che contengono una frase che Stefano De Martino si è tatuato per lei (FOTO) -