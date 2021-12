Belén Rodriguez e Stefano De Martino | la strana coincidenza riaccende il gossip sull’ ex coppia

(Di giovedì 9 dicembre 2021) TraDel’amore fa ormai parte del passato. Nonostante il tentativo di ritorno insieme, ora i due hanno rapporti basati solo ed esclusivamente per quanto riguarda il figlio Santiago. Oraè mamma della piccola Luna Marì e, nonostante i rumors, fa ancorafissa con Antonino Spinalbese; i due sono stati immortalati insieme a passeggio con la bimba per un parco di Milano Cosa c’entra dunqueDecon? Are ilè stato un dettaglio che i fan più accaniti della exnon ha potuto fare a meno di notare.De: il curioso ...

Advertising

zazoomblog : Belen Rodriguez cita Stefano De Martino? La frase fa discutere - #Belen #Rodriguez #Stefano #Martino? - infoitcultura : Belen Rodriguez, dopo la separazione spuntano le pillole: ne prende tantissime - VelvetMagIta : Elisabetta Franchi riceve regali da Belén Rodríguez: il dettaglio non sfugge ai followers [FOTO] #VelvetMag #Velvet - blogtivvu : Belen Rodriguez ‘usa’ il tatuaggio di Stefano De Martino per lanciare la sua nuova linea di abbigliamento: ecco in… - ParliamoDiNews : Belen Rodriguez, `che figura di m***a`. Pubblica questa foto: travolta dagli insulti – Libero Quotidiano #belen… -

Ultime Notizie dalla rete : Belén Rodriguez

Calcio Lecce

Un coinvolgimento di spettatori e followers, proprio come ai vecchi tempi per la splendida Belen. La modella ed ex conduttrice argentina ha fatto impazzire tutti, rendendosi protagonista ...Da 'Chi' BELEN E I 'NEMICI - AMICI' belen Pochi giorni fa sotto casa di Belen, causa lavori in corso, la strada era paralizzata. Belen, infreddolita e nella vana attesa di un taxi, si gira verso i due paparazzi in scooter e chiede: 'Chi ...