Beautiful anticipazioni: Thomas chiede aiuto a Finn, la sua ossessione per Hope è alle stelle (Di giovedì 9 dicembre 2021) Quinn ci ha provato davvero in tutti i modi e continua a farlo. Deve ammettere con Eric di aver sbagliato, anche se in fondo non è affatto dispiaciuta per quello che ha fatto. La Fuller sperava davvero che alla fine Shauna e Ridge sarebbero diventati una coppia ma, come si suol dire, aveva fatto i conti senza l’oste. Ridge e Brooke infatti, sono inseparabili e adesso a pagare le conseguenze del suo piano, è proprio lei che ha perso il lavoro, la casa e suo marito. Eric infatti sembra non avere nessuna intenzione di perdonare Quinn per quello che è successo…Cosa succederà adesso? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani 10 dicembre 2021. Quinn ancora una volta proverà a spiegare le sue ragioni a Eric: il Forrester senior si lascerà convincere da Quinn? Non ci resta che scoprirlo con le ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 9 dicembre 2021) Quinn ci ha provato davvero in tutti i modi e continua a farlo. Deve ammettere con Eric di aver sbagliato, anche se in fondo non è affatto dispiaciuta per quello che ha fatto. La Fuller sperava davvero che alla fine Shauna e Ridge sarebbero diventati una coppia ma, come si suol dire, aveva fatto i conti senza l’oste. Ridge e Brooke infatti, sono inseparabili e adesso a pagare le conseguenze del suo piano, è proprio lei che ha perso il lavoro, la casa e suo marito. Eric infatti sembra non avere nessuna intenzione di perdonare Quinn per quello che è successo…Cosa succederà adesso? Lo scopriamo con lediche ci rivelano proprio la trama della puntata di domani 10 dicembre 2021. Quinn ancora una volta proverà a spiegare le sue ragioni a Eric: il Forrester senior si lascerà convincere da Quinn? Non ci resta che scoprirlo con le ...

