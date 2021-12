Beautiful anticipazioni oggi, 9 dicembre: Liam continua a colpevolizzare Finn (Di giovedì 9 dicembre 2021) In questa nuova puntata di Beautiful di oggi 9 dicembre 2021: Liam porge le sue scuse a Steffy e John, Thomas è libero di agire come meglio crede, continuano i dubbi di Liam su Finn Nelle anticipazioni di Beautiful di oggi 9 dicembre: Liam ha ascoltato le parole di Hope poi ha preso la sua decisione e ha chiesto scusa a Steffy e Finn per il suo comportamento; Hope invece non vuole ascoltare i consigli dello Spencer, che la esorta a stare lontana da Thomas, il quale, in questo momento, ha totale libertà d’azione perché nessuno è concentrato su di lui. Mentre Liam, nonostante le sue promesse, è tornato ad essere dubbioso nei confronti di ... Leggi su piusanipiubelli (Di giovedì 9 dicembre 2021) In questa nuova puntata didi2021:porge le sue scuse a Steffy e John, Thomas è libero di agire come meglio crede,no i dubbi disuNelledidiha ascoltato le parole di Hope poi ha preso la sua decisione e ha chiesto scusa a Steffy eper il suo comportamento; Hope invece non vuole ascoltare i consigli dello Spencer, che la esorta a stare lontana da Thomas, il quale, in questo momento, ha totale libertà d’azione perché nessuno è concentrato su di lui. Mentre, nonostante le sue promesse, è tornato ad essere dubbioso nei confronti di ...

