Beach volley | Mondiale Under 19 2021 Thailandia Azzurro intenso! Mattavelli Gottardi ai quarti e Hanni Lancianese agli ottavi

Advertising

alwsari : @i93drw scusa amor sono stata tutto il giorno a fare il torneo di beach volley non sono entrata su twt - thevolleynews : Beach Volley, tutto sulle società Quanta Club e Paradise Beach City - - Federvolley : RT @ItaBeachVolley: Milano e Roma, le tappe della terza puntata del Viaggio tra le società del Campionato Italiano di beach volley ???? Prota… - zazoomblog : Beach volley Mondiale under 19 Thailandia. Italia avanti tutta! Doppio successo per gli azzurri - #Beach #volley… - ItaBeachVolley : Milano e Roma, le tappe della terza puntata del Viaggio tra le società del Campionato Italiano di beach volley ???? P… -

Ultime Notizie dalla rete : Beach volley

OA Sport

In Aggiornamento: Continua nel migliore dei modi l'avventura di Valentina Gottardi e Aurora Mattavelli ai Campionati del Mondo Under 19 diin corso di svolgimento a Phuket, in Thailandia. Le azzurre hanno conquistato i quarti di finale della rassegna iridata, in programma domani alle ore 4.30 italiane, contro le statunitensi ...A trionfare nel torneo maschile invece è stata laTraining . Il club torinese si è imposto in finale con la coppia composta da Alessio Terzi e Lorenzo Rossi, usciti vincitori contro i ...Doppia vittoria nella mattinata italiana per gli azzurri impegnati nella fase ad eliminazione diretta del Mondiale Under 19 di Phuket in Thailandia: Mattavelli/Gottardi centrano l'obiettivo dei quarti ...... oltre a essere stato nominato il miglior schiacciatore al mondiale del 2018 e attualmente gioca in ...rigida a 19.24 euro Copertina flessibile a 12.48 euro Clicca qui per acquistarlo! L'articolo V ...