Bayern-Juventus: scambio alle porte? (Di giovedì 9 dicembre 2021) Bayern-Juventus: non stiamo parlando di un match imminente ma un probabile scambio che queste due squadre potrebbero imbastire in vista del mercato di gennaio. Secondo il quotidiano bavarese Abendzeitung, Arthur passerebbe ai bavaresi e Pavard ai bianconeri. Entrambi sono valutati 30-40 milioni di euro, e la trattativa sarebbe ben avviata. Bayern-Juventus: Arthur e Pavard cambiano maglia? L’ affare potrebbe mettere d’ accordo tutti. Da un lato, il terzino destro francese, 25 anni, è molto gradito dal tecnico dei bianconeri allegri che cerca un profilo internazionale per rinforzare quella zona del campo lasciata sguarnita dagli infortuni di De Sciglio e Danilo, e non avendo convinto pienamente in Baviera, potrebbe essere autorizzato a partire. Dall’altra parte, i campioni di ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 9 dicembre 2021): non stiamo parlando di un match imminente ma un probabileche queste due squadre potrebbero imbastire in vista del mercato di gennaio. Secondo il quotidiano bavarese Abendzeitung, Arthur passerebbe ai bavaresi e Pavard ai bianconeri. Entrambi sono valutati 30-40 milioni di euro, e la trattativa sarebbe ben avviata.: Arthur e Pavard cambiano maglia? L’ affare potrebbe mettere d’ accordo tutti. Da un lato, il terzino destro francese, 25 anni, è molto gradito dal tecnico dei bianconerigri che cerca un profilo internazionale per rinforzare quella zona del campo lasciata sguarnita dagli infortuni di De Sciglio e Danilo, e non avendo convinto pienamente in Baviera, potrebbe essere autorizzato a partire. Dall’altra parte, i campioni di ...

