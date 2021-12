Bayern, il Covid costa caro al no-vax Kimmich: infiltrazioni nei polmoni, tornerà in campo nel 2022 (Di giovedì 9 dicembre 2021) Al no-vax Jushua Kimmich il Covid costa parecchio. Il centrocampista tedesco del Bayern è fuori uso da cinque gare, essendo in isolamento da fine novembre, quando è risultato contagiato dal Covid. Ma la malattia gli ha lasciato degli strascichi. Il club tedesco ha annunciato con un comunicato che Kimmich ha chiuso qui il suo 2021: infiltrazioni ai polmoni, non può allenarsi. Nel comunicato del Bayern ci sono anche le parole del giocatore. “Sono lieto che la mia quarantena legata alla corona sia finita. Sto andando molto bene, ma a causa di lievi infiltrazioni nei polmoni, al momento non sono ancora in grado di allenarmi completamente. Completerò quindi una formazione post-laurea e non vedo l’ora di ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 9 dicembre 2021) Al no-vax Jushuailparecchio. Il centrocampista tedesco delè fuori uso da cinque gare, essendo in isolamento da fine novembre, quando è risultato contagiato dal. Ma la malattia gli ha lasciato degli strascichi. Il club tedesco ha annunciato con un comunicato cheha chiuso qui il suo 2021:ai, non può allenarsi. Nel comunicato delci sono anche le parole del giocatore. “Sono lieto che la mia quarantena legata alla corona sia finita. Sto andando molto bene, ma a causa di lievinei, al momento non sono ancora in grado di allenarmi completamente. Completerò quindi una formazione post-laurea e non vedo l’ora di ...

