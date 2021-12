Battuto il Leicester ma Napoli agli spareggi di Europa League

(Di giovedì 9 dicembre 2021)(ITALPRESS) – Ilsi impone in una partita pazza sule volaper la fase a eliminazione diretta di. Il girone C degli azzurri si chiude al secondo posto, dietro allo Spartak Mosca (direttoottavi): una doppietta di Elmas e il sigillo iniziale di Ounas stendono per 3-2 gli inglesi che invece si giocheranno l'accesso in Conferencea febbraio. Succede quasi tutto in un primo tempo ricco di ribaltamenti di fronte. Difficile partire meglio per ilche salva un gol sulla linea con Mario Rui al 3?, per poi ripartire pochi secondi più tardi e sbloccare lo score: l'indiziato è Adam Ounas, protagonista di un colpo da biliardo a battere Schmeichel. I partenopei ...

IL PROGRAMMA Anversa - Olympiacos: FINALE 1 - 0 Fenerbahce - Francoforte: FINALE 1 - 1 Legia - Spartak Mosca: FINALE0 - 1 Lione - Rangers: FINALE 1 - 1 Napoli -: FINALE 3 - 2 Real Sociedad -...