Battaglia olimpica contro la Cina

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 9 dicembre 2021) A Zhangjiakou, un centinaio di chilometri a nord-ovest di Pechino, cinque enormi anelli olimpici colorati sostengono il grande viadotto dell’autostrada. La località è una delle tre aree principali che ospiteranno i prossimi giochi olimpici invernali di Pechino 2022, e qui come altrove fervono i preparativi, sempre più febbrili con l’approssimarsi dell’evento. In particolare, Zhangjiakou sarà la sede del Villaggio Olimpico Invernale, dove gli atleti potranno riposarsi su letti intelligenti regolabili, provvisti di sensori che invieranno i dati raccolti dai materassi memory ad appositi software, in grado di fornire un’analisi in tempo reale – attraverso gli algoritmi dell’ Intelligenza Artificiale – delle condizioni fisico-psichiche degli atleti, mentre quando l’atleta è sdraiato sul letto, il materasso si regolerà automaticamente in base alle curve del suo corpo per mantenerlo nello ...