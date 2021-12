Basket in carrozzina, Europei 2021: impresa Italia, Spagna battuta! Azzurri in semifinale e pass per i Mondiali (Di giovedì 9 dicembre 2021) impresa di livello notevole dell’Italia nel Basket in carrozzina, che continua quel magnifico filo rosso cestistico partito dalla Nazionale normodotata, arrivata ai quarti alle Olimpiadi, e proseguito con la Nazionale sorde che ha conquistato il titolo d’Europa. E d’Europa qui si parla: nei quarti continentali, gli Azzurri battono la Spagna padrona di casa per 62-45, conquistando così sia la semifinale che la qualificazione ai Mondiali. Si tratta dell’ottava partecipazione a una rassegna nella quale gli Azzurri sono arrivati al massimo al quarto posto nel 2010, quando persero in semifinale dalla Francia e nella finale per il 3° posto dagli Stati Uniti. A livello continentale, invece, l’Italia non ... Leggi su oasport (Di giovedì 9 dicembre 2021)di livello notevole dell’nelin, che continua quel magnifico filo rosso cestistico partito dalla Nazionale normodotata, arrivata ai quarti alle Olimpiadi, e proseguito con la Nazionale sorde che ha conquistato il titolo d’Europa. E d’Europa qui si parla: nei quarti continentali, glibattono lapadrona di casa per 62-45, conquistando così sia lache la qualificazione ai. Si tratta dell’ottava partecipazione a una rassegna nella quale glisono arrivati al massimo al quarto posto nel 2010, quando persero indalla Francia e nella finale per il 3° posto dagli Stati Uniti. A livello continentale, invece, l’non ...

Advertising

OA_Sport : Basket in carrozzina: impresa Italia, Spagna battuta e qualificazione ai Mondiali raggiunta - AllAroundnet : #Basketincarrozzina IWBF Europe #Men Euro 2021 #ItalFipic fa harakiri vs #Olanda, adesso ai quarti chi perde tra… - OA_Sport : Basket: agli Europei di basket in carrozzina seconda sconfitta azzurra - basketinside360 : Basket in Carrozzina, Euro 21: Italia sconfitta dall'Olanda - - SSLazioOrg : RT @SSLazioOrg: Venerdì 17 dicembre la @SSLazioBIC di Moreno Paggi presenterà il roster che, dall'inizio del nuovo anno, parteciperà al pr… -