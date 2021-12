Basket: Europei in carrozzina, l'Italia batte la Spagna ed è in semifinale (Di giovedì 9 dicembre 2021) Madrid, 9 dic. - (Adnkronos) - L'Italia è tra le prime quattro d'Europa: grazie al successo per 62-45 sui padroni di casa della Spagna, la rappresentativa Azzurra conquista l'accesso alle semifinali dei Campionati Europei di Basket in carrozzina di Madrid. Un successo che permette a Carossino e compagni di continuare a sognare una medaglia continentale che manca in bacheca dal 2009 e che regala ai nostri la matematica qualificazione ai Mondiali di Dubai del 2022. Dopo un buon primo quarto degli spagnoli, terminato 17-15 a favore del roster di coach Carrion Ruiz, l'Italia si risolleva nel secondo, piazzando un parziale di +9 che porta il risultato sul 30-23 per i nostri all'intervallo lungo. Al rientro dagli spogliatoi, il tema dell'incontro non cambia e l'Italia ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 9 dicembre 2021) Madrid, 9 dic. - (Adnkronos) - L'è tra le prime quattro d'Europa: grazie al successo per 62-45 sui padroni di casa della, la rappresentativa Azzurra conquista l'accesso alle semifinali dei Campionatidiindi Madrid. Un successo che permette a Carossino e compagni di continuare a sognare una medaglia continentale che manca in bacheca dal 2009 e che regala ai nostri la matematica qualificazione ai Mondiali di Dubai del 2022. Dopo un buon primo quarto degli spagnoli, terminato 17-15 a favore del roster di coach Carrion Ruiz, l'si risolleva nel secondo, piazzando un parziale di +9 che porta il risultato sul 30-23 per i nostri all'intervallo lungo. Al rientro dagli spogliatoi, il tema dell'incontro non cambia e l'...

Advertising

LucaPancalli : Con la vittoria sulla Spagna la nazionale italiana conquista la semifinale degli Europei di basket in carrozzina e… - TV7Benevento : Basket: Europei in carrozzina, l'Italia batte la Spagna ed è in semifinale... - FIPIC : RT @MarcoBeltrami79: L’Italia del basket in carrozzina è in semifinale agli Europei! Che impresa in casa della Spagna #italia #basketinca… - MarcoBeltrami79 : L’Italia del basket in carrozzina è in semifinale agli Europei! Che impresa in casa della Spagna #italia… - RaiSport : ?? #Basket in carrozzina: #azzurri in semifinale agli #Europei Vittoria sui padroni di casa spagnoli ??… -

Ultime Notizie dalla rete : Basket Europei Basket in carrozzina: azzurri in semifinale agli Europei ... grazie al successo per 62 - 45 sui padroni di casa della Spagna, la Rappresentativa Azzurra conquista l'accesso alle semifinali dei Campionati Europei di basket in carrozzina di Madrid. Un successo ...

Basket in carrozzina, Europei 2021: impresa Italia, Spagna battuta! Azzurri in semifinale e pass per i Mondiali Merito di una partita giocata bene nel primo quarto, punto a punto, anche se con Bedzeti già gravato di tre falli, e poi diventata d'alta scuola nel secondo, con Papi a 16 punti e il 30 - 23 all'...

Basket: Europei in carrozzina, l'Italia batte la Spagna ed è in semifinale Madrid, 9 dic. - (Adnkronos) - L'Italia è tra le prime quattro d'Europa: grazie al successo per 62-45 sui padroni di casa della Spagna, la rappresentativa Azzurra conquista l'accesso alle semifinali d ...

L’Italia del basket in carrozzina è in semifinale agli Europei! Che impresa in casa della Spagna Gli azzurri con una prova eccezionale hanno conquistato la semifinale degli Europei di basket in carrozzina dove sfideranno la Gran Bretagna ...

... grazie al successo per 62 - 45 sui padroni di casa della Spagna, la Rappresentativa Azzurra conquista l'accesso alle semifinali dei Campionatidiin carrozzina di Madrid. Un successo ...Merito di una partita giocata bene nel primo quarto, punto a punto, anche se con Bedzeti già gravato di tre falli, e poi diventata d'alta scuola nel secondo, con Papi a 16 punti e il 30 - 23 all'...Madrid, 9 dic. - (Adnkronos) - L'Italia è tra le prime quattro d'Europa: grazie al successo per 62-45 sui padroni di casa della Spagna, la rappresentativa Azzurra conquista l'accesso alle semifinali d ...Gli azzurri con una prova eccezionale hanno conquistato la semifinale degli Europei di basket in carrozzina dove sfideranno la Gran Bretagna ...