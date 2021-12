Bari, Corso Italia sempre più nel degrado. Domenica sit-in di protesta dei residenti (Di giovedì 9 dicembre 2021) Il sottopasso ferroviario nei pressi di Corso Italia , a pochi passi dalla Stazione centrale, continua a essere terra di nessuno. La situazione diventa sempre più esplosiva tanto che Domenica prossima,... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 9 dicembre 2021) Il sottopasso ferroviario nei pressi di, a pochi passi dalla Stazione centrale, continua a essere terra di nessuno. La situazione diventapiù esplosiva tanto cheprossima,...

Advertising

LuceverdeRadio : ?? #Treni - Linea Bari-Lecce ?? Traffico rallentato per un guasto ai sistemi di gestione della circolazione tra Fasa… - WebRadio_IusLaw : Master sul Processo Tributario (Corso Base) - Modulo III - Ascheri Academy - IusLaw Web Radio. Relatore: Giuseppe D… - Borderline_24 : #Bari, una '#Foresta' in corso Vittorio Emanuele: per Natale 50 alberi 'temporanei' - Telebari : Bari, una ‘foresta urbana’ in corso Vittorio Emanuele: 50 alberi attorno al Cavallo di Ceroli - #Bari #Notizie -… - Puglia_in : #raccontiamolapuglia - #ForestaUrbana, domani in corso Vittorio Emanuele a #Bari l’installazione di 50 alberi -