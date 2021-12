Barcellona, la disfatta Champions accende il mercato: quante occasioni per le italiane! (Di giovedì 9 dicembre 2021) Ennesimo tracollo per il Barcellona: dopo ventuno anni dall’ultima volta i blaugrana non saranno presenti agli ottavi di Champions, la sconfitta per 3-0 contro il Bayern Monaco condanna la squadra di Xavi all’Europa League dando un’ulteriore prova del momento buio vissuto dal club. Per risollevare la squadra si prevedono grandi movimenti sul mercato, nonostante la situazione economica preoccupante, ma quali possono essere le prossime mosse del club? Dopo l’addio di Messi anche altri senatori potrebbero lasciare come Piquè e Sergio Busquets, ma le loro situazioni devono essere valutate. I nomi principali sulla lista dei partenti, come evidenziano dalla Spagna, sono calciatori mai entrati in sintonia nel mondo blaugrana come l’ex Inter Coutinho e Ousmane Dembelè, quest’ultimo con contratto in scadenza a giugno 2022 e la Juventus ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 9 dicembre 2021) Ennesimo tracollo per il: dopo ventuno anni dall’ultima volta i blaugrana non saranno presenti agli ottavi di, la sconfitta per 3-0 contro il Bayern Monaco condanna la squadra di Xavi all’Europa League dando un’ulteriore prova del momento buio vissuto dal club. Per risollevare la squadra si prevedono grandi movimenti sul, nonostante la situazione economica preoccupante, ma quali possono essere le prossime mosse del club? Dopo l’addio di Messi anche altri senatori potrebbero lasciare come Piquè e Sergio Busquets, ma le loro situazioni devono essere valutate. I nomi principali sulla lista dei partenti, come evidenziano dalla Spagna, sono calciatori mai entrati in sintonia nel mondo blaugrana come l’ex Inter Coutinho e Ousmane Dembelè, quest’ultimo con contratto in scadenza a giugno 2022 e la Juventus ...

