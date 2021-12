Barcellona fuori dalla Champions | la stampa spagnola | “Crisi aggravata” | “Sotto zero”

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Ilfallisce ancora una volta inLeague, come accaduto nelle ultime quattro stagioni. Stavolta la formazione blaugrana esce addirittura alla fase a gironi, qualificandosi solo in Europa League. La pesante sconfitta per 3-0 contro il Bayern Monaco campeggia sulle prime pagine dei giornali sportivi spagnoli. “Il crollo” titola a tutta pagina ‘Marca’ che aggiunge, “i blaugrana sono retrocessi in Europa League e aggravano la loro”. “All’inferno”, scrive ‘As’ chelinea il “disfatta storica, Barca eliminato nella fase a gironi dopo 21 anni”. ‘Mundo Deportivo’ titola: “” che lamenta “carenze nel collettivo e di risorse”. Infine ‘Sport’: “Triste addio alla”. SportFace.

