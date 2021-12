Banca Ifis e BEI: 100 milioni di euro in finanziamenti sostenibili per sostenere i progetti green delle PMI (Di giovedì 9 dicembre 2021) Banca Ifis rafforza la partnership con la Banca europea per gli Investimenti (BEI) per consentire alle Piccole e Medie Imprese italiane di accedere a finanziamenti green tesi a ridurre il proprio impatto ambientale. Grazie al finanziamento BEI, tramite due accordi separati da 50 milioni di euro ciascuno, Banca Ifis metterà a disposizione delle PMI cento milioni di euro da investire in nuovi progetti per la transizione sostenibile. L'iniziativa rafforza l'impegno sul fronte ambientale di Banca Ifis, prima challenger bank italiana a aderire alla Net-Zero Banking Alliance promossa dalle Nazioni Unite, e si inserisce ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 9 dicembre 2021)rafforza la partnership con lapea per gli Investimenti (BEI) per consentire alle Piccole e Medie Imprese italiane di accedere atesi a ridurre il proprio impatto ambientale. Grazie al finanziamento BEI, tramite due accordi separati da 50diciascuno,metterà a disposizionePMI centodida investire in nuoviper la transizione sostenibile. L'iniziativa rafforza l'impegno sul fronte ambientale di, prima challenger bank italiana a aderire alla Net-Zero Banking Alliance promossa dalle Nazioni Unite, e si inserisce ...

Advertising

stati_generali : Grazie al finanziamento BEI, tramite due accordi separati da 50 milioni di euro ciascuno, Banca Ifis metterà a disp… - AnsaVeneto : Banca Ifis: con Bei 100 milioni per transizione sostenibile pmi. Rafforzata partnership con Banca Europea Investime… - lamescolanza : Banca Ifis e BEI, 100 mln in finanziamenti sostenibili per sostenere i progetti green delle PMI… - statodelsud : Banca Ifis sostiene i talenti femminili - Pino__Merola : Banca Ifis sostiene i talenti femminili -