Aviaria | circolare ministero | focolai nel pollame | rischio basso per l' uomo

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Roma, 9 dic. (Adnkronos Salute) - "Allo stato attuale ildi trasmissione del virus aviario all'è consideratoma in considerazione del potenziale evolutivo del virus, si ritiene necessario monitorare la situazione al fine di identificare eventuali cambiamenti". E' quanto si legge in un passaggio delladeldella Salute "di influenzada sottotipo H5N1: informazione e indicazioni", firmata dal direttore generale della Prevenzione Giovanni Rezza. "Nel 2021, si sta assistendo ad un'epidemia di influenzaad alta patogenicità (Hpai), sostenuta da virus influenzale sottotipo H5N1, partita dalla Russia nel mese di luglio e poi dilagata in diversi Paesi quali Ucraina, Polonia, Germania, Regno Unito, ...

Roma, 9 dic. (Adnkronos Salute) - "Allo stato attuale il rischio di trasmissione del virus aviario all'uomo è considerato basso ma in considerazione del potenzi ...L'epidemia di influenza aviaria continua a preoccupare gli esperti e gli allevatori avicoli. La maggior parte dei 139 focolai finora rilevati in Italia dall'inizio della diffusione del virus (lo scors ...