Automobilismo | test a Valencia con l' Audi R8 GT3 per Rossi

(Di giovedì 9 dicembre 2021), 9 dic. - (Adnkronos) - Dopo il ritiro dalla MotoGP alo scorso 14 novembre, Valentinoè già tornato in pista proprio nella città spagnola, 25 giorni dopo l'ultima gara in moto. Per adesso si tratta solo disu quattro ruote.ha preso confidenza con l'auto che potrebbe usare in gara nel 2022: si tratta di un'R8 LMS GT3, come rivelato da una foto postata dal sito autohebdo.fr. La livrea dell'auto non lascia dubbi: è presente il famoso 46 con il colore giallo fluo del 'dottore', oltre al nome "V.". La macchina è messa a disposizione dal team WRT, come specifica il sito francese. La squadra belga è impegnata sia in GT3 sia nei prototipi con due LMP2.