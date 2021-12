Atreju è anche il villaggio della solidarietà. Mario Pozzi: “Sfatiamo il mito che sia una prerogativa della sinistra” (Di giovedì 9 dicembre 2021) Il cuore pulsante dell’edizione natalizia di Atreju è il mercatino solidale. Le luci, i colori, i volti delle associazioni di volontariato animano Piazza del Risorgimento a Roma e richiamano i valori più profondi delle festività natalizie. Il villaggio solidale di Atreju richiama il valori più autentici del Natale Tante le realtà presenti: dall’associazione “Mio fratello è figlio unico ONLUS” che si occupa di bambini nello spettro autistico alla Onlus “Le Coccinelle” impegnata con i bambini con sindrome di Down, fino a “Rosso Bebè APS” e a “Pro Vita&Famiglia ONLUS”, in prima linea nel sostegno alla maternità e alla vita nascente. Spazio anche al mondo delle associazioni di promozione sportiva: l’ASI raccoglierà fondi a favore del reinserimento lavorativo di donne recluse nella casa circondariale di Rebibbia. ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 9 dicembre 2021) Il cuore pulsante dell’edizione natalizia diè il mercatino solidale. Le luci, i colori, i volti delle associazioni di volontariato animano Piazza del Risorgimento a Roma e richiamano i valori più profondi delle festività natalizie. Ilsolidale dirichiama il valori più autentici del Natale Tante le realtà presenti: dall’associazione “Mio fratello è figlio unico ONLUS” che si occupa di bambini nello spettro autistico alla Onlus “Le Coccinelle” impegnata con i bambini con sindrome di Down, fino a “Rosso Bebè APS” e a “Pro Vita&Famiglia ONLUS”, in prima linea nel sostegno alla maternità e alla vita nascente. Spazioal mondo delle associazioni di promozione sportiva: l’ASI raccoglierà fondi a favore del reinserimento lavorativo di donne recluse nella casa circondariale di Rebibbia. ...

