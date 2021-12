Atalanta, Zapata: «Siamo delusi per la Champions. Ci rifaremo in Serie A» (Di giovedì 9 dicembre 2021) Duvan Zapata, attaccante dell’Atalanta, ha parlato al termine del match di Champions League perso contro il Villarreal Duvan Zapata, attaccante dell’Atalanta, ha parlato al termine del match di Champions League perso contro il Villarreal. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Prime Video. SCONFITTA – «Siamo delusi. Però comunque Siamo tranquilli nel senso che abbiamo dato tutto in campo. Ci spiace tantissimo perché volevamo passare il turno ed essere fra i sedici più forti. La partita è andata così, bisogna pensare al campionato perché è grazie al campionato che Siamo qua. Sicuramente ci rifaremo». DISCORSO ALL’INTERVALLO – «Eravamo in difficoltà nel primo tempo anche perchè loro sono andati in ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 9 dicembre 2021) Duvan, attaccante dell’, ha parlato al termine del match diLeague perso contro il Villarreal Duvan, attaccante dell’, ha parlato al termine del match diLeague perso contro il Villarreal. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Prime Video. SCONFITTA – «. Però comunquetranquilli nel senso che abbiamo dato tutto in campo. Ci spiace tantissimo perché volevamo passare il turno ed essere fra i sedici più forti. La partita è andata così, bisogna pensare al campionato perché è grazie al campionato chequa. Sicuramente ci». DISCORSO ALL’INTERVALLO – «Eravamo in difficoltà nel primo tempo anche perchè loro sono andati in ...

