Atalanta-Villarreal | subito gol di Danjuma | disastroso malinteso Demiral-De Roon VIDEO

Leggi su sportface

(Di giovedì 9 dicembre 2021)parte malissimo per la Dea.un gol dia portare avanti gli ospiti, ma si tratta di un clamoroso regalo da parte dei padroni di casa. Incredibile eiltrae De, nessuno dei due va su un pallone in mezzo al campo e consentono a Parejo di lanciare tutto solo l’olandese verso la porta. Tiro rasoterra che fa il tunnel a Musso e si insacca, 0-1 e qualificazione in salita. In alto il. SportFace.