Atalanta-Villarreal Champions League | 9 dicembre ore 19 | 00 | formazioni ufficiali | convocati | quote | pronostici | Gasperini con Pessina | Ilicic e Zapata

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Il gruppo F ha già un vincitore, il Manchester United che espugnando il campo delè salito a 10 punti e può essere solo raggiunto ma non superato dagli spagnoli contro i quali ha vinto entrambi gli scontri diretti. La buona notizia per l’è che con una vittoria va agli ottavi di finale, InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA CHAMPIONS GRUPPO F: RINVIATA ATALANTA-VILLARREAL LA PARTITA SI GIOCHERÀ DOMANI ALLE 16:30 #SkyUCL #SkySport #AtalantaVillarreal - Eurosport_IT : ?????? Tutte le qualificate agli ottavi di Champions (in attesa di Atalanta-Villarreal) ?????? #UCL | #ChampionsLeague - SkySport : ULTIM'ORA CHAMPIONS ATALANTA-VILLARREAL RINVIATA PER NEVE LA PARTITA SI GIOCHERÀ DOMANI ALLE 19:00 #SkyUCL #SkySport #AtalantaVillarreal - TuttoMercatoWeb : Champions League, Atalanta-Villarreal: le formazioni ufficiali. Confermate le scelte di ieri - ilcirotano : LIVE Alle 19 Atalanta-Villarreal: le ultime. E la Dea: 'Dalla neve al sole!' - -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta Villarreal

LE FORMAZIONI UFFICIALI(3 - 4 - 3): Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Maehle; Pessina, Zapata, Ilicic. All. Gasperini(4 - 4 - 2): Rulli; Foyth, Albiol, Pau Torres, Estupinan; ...La neve ha fermato. Il match che mette in palio il secondo posto nel Gruppo F - e il conseguente accesso agli ottavi di finale di Champions League - verrà recuperato oggi alle 19 a causa della ...L’Atalanta di Gian Piero Gasperini ospita il Villarreal di Unai Emery per l’ultima, e decisiva, partita valida per la fase a gironi della Champions League Un solo risultato a disposizione per ...Segui il live dell’importantissimo match tra Atalanta e Villarreal 18:00 Amici ed amiche atalantini, buonasera. Al Gewiss Stadium l’Atalanta si gioca una gara fondamentale, un vero e proprio viatico ...