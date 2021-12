Atalanta-Villarreal alle 19 Ma col Verona nessun rinvio

(Di giovedì 9 dicembre 2021) L’ha ottenuto l’ok dalla Uefa per giocare contro il19:00 di stasera, giovedì 9 dicembre e non16:30 come inizialmente previsto. Uno slittamento per consentire ai tifosi di essere presenti e spingere la Dea verso una vittoria che vale gli ottavi di finale. La società bergamasca ha anche tentato un confronto con Lega ed Hellasper spostare alla sera il match di domenica in campionato, che resterà peròore 15:00 al Bentegodi. SportFace.

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA CHAMPIONS GRUPPO F: RINVIATA ATALANTA-VILLARREAL LA PARTITA SI GIOCHERÀ DOMANI ALLE 16:30 #SkyUCL #SkySport #AtalantaVillarreal - UEFAcom_it : A causa delle avverse condizioni meteorologiche, l'arbitro, di concerto con il delegato UEFA e con le squadre, ha d… - Corriere : Atalanta-Villarreal rinviata per neve: si giocherà domani - sportface2016 : #Atalanta, si gioca alle 19:00. Ma col Verona nessun rinvio - SMSNEWSOFFICIAL : @ChampionsLeague : La Juventus ha battuto 1-0 il Malmoe chiudendo il girone al primo posto. Rinviata per neve Atala… -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta Villarreal

... Lipsia Porto Borussia Dortmund Sheriff BarcellonaSiviglia Zenit CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime ...Read More Sport Champions,rinviata a domani per neve 8 Dicembre 2021 La partita di Champions League traè stata rinviata a domani a causa della fitta ...Gasperini sceglie Ilicic per comporre il reparto d'attacco con Zapata. Sulla trequarti c'è Pessina con Malinovskyi e Pasalic inizialmente in panchina; Emery conferma il suo 4-4-2 con il duo Gerard, Da ...Dopo la qualificazione di altre due italiane, questa sera toccherà a Napoli e Atalanta tentare l'assalto agli ottavi di finale in Europa ...