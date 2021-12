Atalanta-Villarreal 2-3, niente impresa per Gasperini (Di giovedì 9 dicembre 2021) Atalanta–Villarreal finisce 2-3. In palio c’era. il passaggio del turno e la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. I nerazzurri steccano la sfida decisiva, dominato dagli spagnoli che riescono a ottenere agevolmente i tre punti. La squadra di Emery guadagnano il secondo posto in classifica nel girone, valido per ottenere il pass per la fase a eliminazione diretta. niente impresa quindi per i ragazzi di Gasperini, che dovranno accontentarsi dell’Europa League. Atalanta-Villarreal: la partita Pochi minuti e subito vantaggio spagnolo: incomprensione tra Demiral e De Roon, con Parejo che lancia Danjuma per l’1-0 ospite. Contraccolpo psicologico per l’Atalanta che si vede dover affrontare subito una gara in salita. I ragazzi di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 9 dicembre 2021)finisce 2-3. In palio c’era. il passaggio del turno e la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. I nerazzurri steccano la sfida decisiva, dominato dagli spagnoli che riescono a ottenere agevolmente i tre punti. La squadra di Emery guadagnano il secondo posto in classifica nel girone, valido per ottenere il pass per la fase a eliminazione diretta.quindi per i ragazzi di, che dovranno accontentarsi dell’Europa League.: la partita Pochi minuti e subito vantaggio spagnolo: incomprensione tra Demiral e De Roon, con Parejo che lancia Danjuma per l’1-0 ospite. Contraccolpo psicologico per l’che si vede dover affrontare subito una gara in salita. I ragazzi di ...

