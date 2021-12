Atalanta-Villarreal 0-0. LA DIRETTA (Di giovedì 9 dicembre 2021) Dopo meno di 24 ore dal rinvio per neve, Atalanta e Villarreal scendono in campo per giocarsi l'accesso agli ottavi di Cahmpions League. Alla squadra di Gasperini serve un successo per scavalcare il "sottomarino giallo" in classifica. Chi uscirà sconfitto continuerà comunque la sua avventura in Europa league Leggi su agi (Di giovedì 9 dicembre 2021) Dopo meno di 24 ore dal rinvio per neve,scendono in campo per giocarsi l'accesso agli ottavi di Cahmpions League. Alla squadra di Gasperini serve un successo per scavalcare il "sottomarino giallo" in classifica. Chi uscirà sconfitto continuerà comunque la sua avventura in Europa league

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA CHAMPIONS GRUPPO F: RINVIATA ATALANTA-VILLARREAL LA PARTITA SI GIOCHERÀ DOMANI ALLE 16:30 #SkyUCL #SkySport #AtalantaVillarreal - SkySport : ULTIM'ORA CHAMPIONS ATALANTA-VILLARREAL RINVIATA PER NEVE LA PARTITA SI GIOCHERÀ DOMANI ALLE 19:00 #SkyUCL #SkySport #AtalantaVillarreal - Fantacalcio : EUROPA LIVE - Atalanta-Villarreal, Napoli-Leicester, CSKA-Roma - Johnpaolo_Fera : Serie A teams in Europe today #UEL Napoli vs Leicester 12:45pm #UECL CSKA Sofia vs Roma 12:45pm #UCL Atalanta vs V… - Filippomaggi97 : ?? La diretta di #AtalantaVillarreal, tra poco in campo al #GewissStadium ?????? -