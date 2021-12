Atalanta Villareal, l’impresa della Dea non basta: con il 3-2 lascia comunque la Champions League (Di giovedì 9 dicembre 2021) Stavolta l’impresa non riesce: l’Atalanta perde 3 a 2 al Gewiss Stadium contro il Villareal e saluta la Champions League. Che fosse difficile era palese, ma la debacle nerazzurra, che pure nelle precedenti edizioni della manifestazione aveva messo a segno colpi incredibili e ben più difficili probabilmente di passare un girone con Young Boys, Villareal e uno United non irresistibile, forse fa più rumore dei miracoli compiuti. Un incidente di percorso? Sembrerebbe di sì, visto che i nerazzurri dopo essere scomparsi dal campo si svegliano. Tardi, ma si svegliano. Ma si intuisce subito che non è la miglior serata per la squadra di Gasperini. Incredibile dopo soli tre minuti l’errore dei nerazzurri: palla a metà tra Demiral e De Roon che danno vita a un improbabile “Prego, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 9 dicembre 2021) Stavoltanon riesce: l’perde 3 a 2 al Gewiss Stadium contro ile saluta la. Che fosse difficile era palese, ma la debacle nerazzurra, che pure nelle precedenti edizionimanifestazione aveva messo a segno colpi incredibili e ben più difficili probabilmente di passare un girone con Young Boys,e uno United non irresistibile, forse fa più rumore dei miracoli compiuti. Un incidente di percorso? Sembrerebbe di sì, visto che i nerazzurri dopo essere scomparsi dal campo si svegliano. Tardi, ma si svegliano. Ma si intuisce subito che non è la miglior serata per la squadra di Gasperini. Incredibile dopo soli tre minuti l’errore dei nerazzurri: palla a metà tra Demiral e De Roon che danno vita a un improbabile “Prego, ...

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta Villareal Champions, l'Atalanta crolla col Villareal: frenata la rimonta (2 - 3). Dea 'retrocessa' in EL Atalanta - Villareal 2 - 3 MARCATORI: 3'pt, 6'st Danjuma, 42'pt Capoue, 26'st Malinovskyi, 35'st Zapata. ATALANTA (3 - 4 - 1 - 2) : Musso 5.5; Toloi 6, Demiral 4.5 (1'st Djimsiti 6), Palomino 5; ...

Il cuore non basta. Atalanta ko col Villarreal, è retrocessa in Europa League Danjuma complica subito la serata dell'Atalanta sfruttando l'erroraccio di Demiral: nemmeno cinque minuti e il Villarreal si trova subito in vantaggio a Bergamo. La reazione da parte dei nerazzurri è ...

Champions League, l'Atalanta cede ai Sottomarini Gialli: finisce 2-3 al Gewiss Stadium Il Villarreal passa al Gewiss Stadium 2-3 grazie alla doppietta di Groeneveld e alla rete di Capue. Malinovski e Zapata non salvano i nerazzurri ...

Atalanta ko con Villareal ed eliminata dalla Champions: giocherà in Europa League Atalanta eliminata dalla Champions. Nella gara slittata a oggi per neve, al Gewiss Stadium, la formazione di Gasperini è stata sconfitta 3-2 dal Villarreal nell’ultima giornata del gruppo F. I nerazzu ...

