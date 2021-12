Atalanta Villareal, la Dea fuori dalla Champions League. A Bergamo finisce 2 a 3 (Di giovedì 9 dicembre 2021) Stavolta l’impresa non riesce: l’Atalanta perde 3 a 2 al Gewiss Stadium contro il Villareal e saluta la Champions League. Che fosse difficile era palese, ma la debacle nerazzurra, che pure nelle precedenti edizioni della manifestazione aveva messo a segno colpi incredibili e ben più difficili probabilmente di passare un girone con Young Boys, Villareal e uno United non irresistibile, forse fa più rumore dei miracoli compiuti. Un incidente di percorso? Sembrerebbe di sì, visto che i nerazzurri dopo essere scomparsi dal campo si svegliano. Tardi, ma si svegliano. Ma si intuisce subito che non è la miglior serata per la squadra di Gasperini. Incredibile dopo soli tre minuti l’errore dei nerazzurri: palla a metà tra Demiral e De Roon che danno vita a un improbabile “Prego, si accomodi”, dello scambio di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 9 dicembre 2021) Stavolta l’impresa non riesce: l’perde 3 a 2 al Gewiss Stadium contro ile saluta la. Che fosse difficile era palese, ma la debacle nerazzurra, che pure nelle precedenti edizioni della manifestazione aveva messo a segno colpi incredibili e ben più difficili probabilmente di passare un girone con Young Boys,e uno United non irresistibile, forse fa più rumore dei miracoli compiuti. Un incidente di percorso? Sembrerebbe di sì, visto che i nerazzurri dopo essere scomparsi dal campo si svegliano. Tardi, ma si svegliano. Ma si intuisce subito che non è la miglior serata per la squadra di Gasperini. Incredibile dopo soli tre minuti l’errore dei nerazzurri: palla a metà tra Demiral e De Roon che danno vita a un improbabile “Prego, si accomodi”, dello scambio di ...

