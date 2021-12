Atalanta, Toloi: «Usciamo a testa alta dalla Champions. Ma c’è delusione» (Di giovedì 9 dicembre 2021) Rafael Toloi, difensore dell’Atalanta, ha parlato al termine del match di Champions League perso contro il Villarreal Rafael Toloi, difensore dell’Atalanta, ha parlato al termine del match di Champions League perso contro il Villarreal. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Prime Video. SCONFITTA – «Spiace non aver vinto ma penso che nel secondo tempo abbiamo dato una bella risposta di carattere. Abbiamo creato belle situazioni. Spiace che non abbiamo vinto, ora dobbiamo proseguire in campionato e guardare i sorteggi di Europa League. Noi abbiamo cercato di fare la partita. Abbiamo subito un gol all’inizio su un errore in uscita e poi loro hanno giocatori di qualità. Noi abbiamo fatto una grande partita. Spiace per il risultato, testa alta che ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 9 dicembre 2021) Rafael, difensore dell’, ha parlato al termine del match diLeague perso contro il Villarreal Rafael, difensore dell’, ha parlato al termine del match diLeague perso contro il Villarreal. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Prime Video. SCONFITTA – «Spiace non aver vinto ma penso che nel secondo tempo abbiamo dato una bella risposta di carattere. Abbiamo creato belle situazioni. Spiace che non abbiamo vinto, ora dobbiamo proseguire in campionato e guardare i sorteggi di Europa League. Noi abbiamo cercato di fare la partita. Abbiamo subito un gol all’inizio su un errore in uscita e poi loro hanno giocatori di qualità. Noi abbiamo fatto una grande partita. Spiace per il risultato,che ...

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta Toloi Atalanta - Villarreal 2 - 3: cronaca diretta live e risultato finale I convocati dell'Atalanta Portieri: Musso, Rossi, Sportiello. Difensori: Toloi, Maehle, Palomino, Pezzella, Djimsiti, Demiral, Hateboer, Scalvini, Lovato, Zappacosta. Centrocampisti: Koopmeiners, ...

Champions League 2021 - 2022: Atalanta - Villareal 2 - 3, la reazione è tardiva. Nerazzurri eliminati, spagnoli agli ottavi Doccia ghiacciata per l'Atalanta, che si butta comunque in avanti alla ricerca dell'immediato pareggio. Le occasioni migliori capitano prima a Toloi (colpo di testa fuori di poco) e poi a Freuler (destro a giro parato da ...

L’Atalanta si sveglia tardi e saluta Champions, Villarreal vince 3-2 Da 0-3 a 2-3, con più di un rimpianto per una partita buttata via nella prima ora di gioco seguita da una reazione veemente che, con un po' di fortuna, ...

Champions League, l’Atalanta perde in casa e va in Europa League Demiral si rende protagonista in negativo e al 3' i padroni di casa vanno sotto di un gol, il secondo arriverà alla fine del primo tempo.

