Advertising

Luxgraph : Le possibili avversarie dell'Atalanta nei playoff di Europa League - sportli26181512 : #Atalanta, le possibili avversarie negli spareggi di Europa League: I nerazzurri di Gasperini attendono l'esito del… - juventusfans : L’#Atalanta perde 2-3 in casa contro il #Villarreal e quindi retrocede in #EuropaLeague. La squadra spagnola sarà u… - sportface2016 : #Atalanta agli spareggi di #EuropaLeague, tutte le possibili avversarie - _caesar18 : @FrancisJUnder12 Eh ma se passa l’Atalanta abbiamo solo 5 possibili avversarie, con il Villarreal ne abbiamo 6, e s… -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta possibili

L'giocherà quindi la gara di ritorno in trasferta. Leavversarie sono Rangers, Real Sociedad, Olympiacos, Galatasaray (solo se arriva secondo dietro la Lazio), Stella Rossa/Braga/...L', come squadra non testa di serie, giocherà la gara di ritorno in trasferta. Leavversarie dei nerazzurri sono Rangers, Real Sociedad, Olympiacos, Galatasaray (soltanto se arriva ...BERGAMO- L’Atalanta dice addio la Champions League, ma, come terza classificata nel gruppo F, approda ai playoff per continuare in Europa League. I ragazzi di Gasperini si troveranno di fronte una de ...Passa il Villarreal, che s'impone 3-2 a Bergamo. Con merito anche, vista che la reazione della squadra di Gasperini è arrivata nel secondo tempo. Certo, il palo di Muriel, a cinque ...