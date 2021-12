Atalanta, Gasperini: «Partiti malissimo. Peccato non aver passato il turno» (Di giovedì 9 dicembre 2021) Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha commentato l’eliminazione dalla Champions League dopo il ko col Villarreal Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha commentato l’eliminazione dalla Champions League dopo il ko col Villarreal. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Prime Video. SCONFITTA – «Di solito in questo tipo di parte riusciamo a esprimerci meglio. Siamo Partiti malissimo e in queste gare diventa difficile quando vai sotto. Avevamo la sensazione migliorando di poter fare legna ma è stato troppo tardi». PALO DI MURIEL – «Ci avrebbe dato qualche possibilità nel finale. Però è anche vero che nei 90 minuti non siamo stati capaci di fare la partite cosa che era anche nelle nostre corde. Resta ancora di più il rammarico di essere usciti in una partita ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 9 dicembre 2021) Gian Piero, allenatore dell’, ha commentato l’eliminazione dalla Champions League dopo il ko col Villarreal Gian Piero, allenatore dell’, ha commentato l’eliminazione dalla Champions League dopo il ko col Villarreal. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Prime Video. SCONFITTA – «Di solito in questo tipo di parte riusciamo a esprimerci meglio. Siamoe in queste gare diventa difficile quando vai sotto. Avevamo la sensazione migliorando di poter fare legna ma è stato troppo tardi». PALO DI MURIEL – «Ci avrebbe dato qualche possibilità nel finale. Però è anche vero che nei 90 minuti non siamo stati capaci di fare la partite cosa che era anche nelle nostre corde. Resta ancora di più il rammarico di essere usciti in una partita ...

