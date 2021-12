Atalanta, Gasperini: “Partiti malissimo e svegliati nella ripresa” (Di giovedì 9 dicembre 2021) Adesso l’Atalanta proseguirà il cammino in Europa League e lunedì 13 conoscerà la sua avversaria nei playoff che si giocheranno il 17 e il 24 febbraio. Leggi su itasportpress (Di giovedì 9 dicembre 2021) Adesso l’proseguirà il cammino in Europa League e lunedì 13 conoscerà la sua avversaria nei playoff che si giocheranno il 17 e il 24 febbraio.

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta Gasperini Atalanta - Villarreal, le pagelle: Musso - Demiral, che combinate? Ilicic l'ultimo a mollare Gasperini 5: mollare per il campionato? Non è da Atalanta. I nerazzurri beccano la serata storta ed è un peccato. C'è da dire che si chiude un girone dove l'Atalanta ha sprecato troppo. E la partita ...

Atalanta - Villarreal, le pagelle di CM: Danjuma detta legge, horror Demiral Commenta per primo Atalanta - Villarreal 2 - 3 Atalanta Musso 5,5 : si fa scavalcare sotto le gambe nel primo e non ci arriva col braccio sul ... Gasperini 5,5: comincia esattamente come non doveva, il ...

Atalanta eliminata, Gasperini non trattiene l'amarezza Mastica amaro Gian Piero Gasperini dopo l'eliminazione dell' Atalanta dalla Champions League per mano del Villarreal, una sconfitta che fa scivolare gli orobici in Europa League, dove giocheranno i pl ...

Atalanta fuori dalla Champions, Gasperini amaro: "Match alla portata" Il tecnico: Di solito in gare così riusciamo ad esprimerci al meglio, stavolta siamo partiti malissimo ed abbiamo perso serenità e lucidità nel proporre gioco.

