La frenesia della vittoria ogni costo porta male all'Atalanta, che nell'ultima giornata del Gruppo F di Champions League si arrende 3 - 2 al Villarreal a Bergamo. Sotto 3 - 0, a nulla serve la ...

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta fuori Atalanta fuori dalla Champions, Napoli e Roma avanti La frenesia della vittoria ogni costo porta male all'Atalanta, che nell'ultima giornata del Gruppo F di Champions League si arrende 3 - 2 al Villarreal a Bergamo. Sotto 3 - 0, a nulla serve la fiammata di Malinovskyi e Zapata nel finale: gli ottavi di ...

Champions League 2021 - 2022: Atalanta - Villareal 2 - 3, la reazione è tardiva. Nerazzurri eliminati, spagnoli agli ottavi Doccia ghiacciata per l'Atalanta, che si butta comunque in avanti alla ricerca dell'immediato pareggio. Le occasioni migliori capitano prima a Toloi (colpo di testa fuori di poco) e poi a Freuler (destro a giro parato da ...

Atalanta fuori dalla Champions: cede in casa al Villareal e retrocede in Europa League L’Atalanta è fuori dalla Champions League. La squadra di Gasperini perde in casa per 2-3 contro il Villareal nell’ultima partita del suo girone: era una gara da dentro o fuori, solo vincendo gli orobi ...

