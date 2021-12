Atalanta fuori dalla Champions, Gasperini: "Era una gara alla nostra portata" (Di giovedì 9 dicembre 2021) "Siamo partiti malissimo e in queste gare diventa difficile quando vai sotto. Avevamo la sensazione, migliorando, di poter fare legna ma è stato troppo tardi". C'è tanta amarezza nelle parole di Gian ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 9 dicembre 2021) "Siamo partiti malissimo e in queste gare diventa difficile quando vai sotto. Avevamo la sensazione, migliorando, di poter fare legna ma è stato troppo tardi". C'è tanta amarezza nelle parole di Gian ...

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta fuori Atalanta fuori dalla Champions, Gasperini: "Era una gara alla nostra portata" C'è tanta amarezza nelle parole di Gian Piero Gasperini per l'occasione gettata via dalla sua Atalanta , battuta 3 - 2 a Bergamo dal Villareal e fuori dalla Champions League. Decisivo l'inizio da ...

Atalanta fuori dalla Champions Il cammino dell'Atalanta in questa edizione della Champions League si fermato alla fase a gironi. Battuti 3 - 2 a Bergamo dal Villarreal nel recupero della partita posticipata mercoled per le forti nevicate, Freuler ...

Atalanta fuori dalla Champions, Gasperini: "Era una gara alla nostra portata" Secondo Gasperini, il ko va ricondotto soprattutto all'alto numero di errori tecnici commessi dai suoi. "Non siamo riusciti ad esprimerci con tutti al meglio. Può succedere, i giocatori hanno fatto ta ...

C&F – Atalanta fuori dalla UCL, i premi Uefa per l’Inter aumentano Dopo le due stagioni precedenti da incorniciare, quest'anno sfuma la qualificazione agli ottavi per l'Atalanta di Gasperini che perde in casa con il Villarreal e scivola in Europa League. La mancata q ...

