Atalanta agli spareggi di Europa League 2021/2022: tutte le possibili avversarie (Di giovedì 9 dicembre 2021) L‘Atalanta perde contro il Villarreal e scivola in Europa League: ecco tutte le possibili avversarie agli spareggi. Retrocessione, per così dire, da parte della Dea, che ha chiuso al terzo posto i gironi di Champions League e così niente ottavi di finale della coppa più prestigiosa, ma soltanto gli spareggi (i sedicesimi) contro le seconde classificate dei gironi di Europa League, con in palio il pass per gli ottavi. Andiamo allora a scoprire quali saranno le possibili avversarie nel doppio confronto di andata e ritorno a fine febbraio. possibili avversarie RANGERS BETIS REAL SOCIEDAD OLYMPIACOS IN AGGIORNAMENTO ... Leggi su sportface (Di giovedì 9 dicembre 2021) L‘perde contro il Villarreal e scivola in: eccole. Retrocessione, per così dire, da parte della Dea, che ha chiuso al terzo posto i gironi di Championse così niente ottavi di finale della coppa più prestigiosa, ma soltanto gli(i sedicesimi) contro le seconde classificate dei gironi di, con in palio il pass per gli ottavi. Andiamo allora a scoprire quali saranno lenel doppio confronto di andata e ritorno a fine febbraio.RANGERS BETIS REAL SOCIEDAD OLYMPIACOS IN AGGIORNAMENTO ...

Advertising

bianchikumar1 : Io non capisco… La decadente juve di Pirlo esce con il porto agli ottavi: fallimento, squadra da rifondare, via tut… - nonleggerlo : Gironi #Champions, seconda e ultima parte. La #Juve passa agli ottavi da prima (importante), l’#Inter da seconda. E… - MarcoCiarmatori : RT @Pirichello: In proporzione agli altri gironi in cui è passata e all’esperienza accumulata l’eliminazione da questo girone per l’Atalant… - Andyesti : Ottimi 20 min. dell'Atalanta Se la partita fosse iniziata al 70º andava agli ottavi Peccato per questa convenzione… - carloleccardi : RT @Il_Mago_KK: Certo, l’Atalanta sta buscando 3 vuvuzele in casa dalla dodicesima della liga spagnola, ma almeno vengono sodomizzati attac… -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta agli Risultati Europa e Conference League, Napoli - Leicester finisce 3 - 2 e Cska Sofia - Roma 2 - 3 ...Zorya che blocca il Bodo sull'1 - 1 - chiudono il girone C al primo posto e si qualificano agli ... Il tabellino di Napoli - Leicester 3 - 2 vedi anche Champions League, si recupera Atalanta - Villarreal:...

Atalanta - Villarreal 2 - 3: cronaca diretta live e risultato in tempo reale Abbiamo seguito una preparazione fisica per affrontare l'Atalanta, nella nostra mentalità di gioco questa è la base, cercare di passare agli ottavi di finale contro questa squadra così completa. È ...

FINALI, Atalanta out dalla CL. Napoli e Roma ok Ma soprattutto vittoriosa: il 3-2 sulla squadra inglese, complice la contestuale vittoria dello Spartak in Polonia, regala agli azzurri il secondo posto ... che segna due reti negli ultimi 15 minuti.

Calcio: Champions, Atalanta ko 3-2 con Villarreal, Dea in Europa League Torino, 9 dic. (LaPresse) - L'Atalanta cade 3-2 in casa con il Villarreal e saluta la Champions League nella fase a gironi. Gli spagnoli passano subito in ...

...Zorya che blocca il Bodo sull'1 - 1 - chiudono il girone C al primo posto e si qualificano... Il tabellino di Napoli - Leicester 3 - 2 vedi anche Champions League, si recupera- Villarreal:...Abbiamo seguito una preparazione fisica per affrontare l', nella nostra mentalità di gioco questa è la base, cercare di passareottavi di finale contro questa squadra così completa. È ...Ma soprattutto vittoriosa: il 3-2 sulla squadra inglese, complice la contestuale vittoria dello Spartak in Polonia, regala agli azzurri il secondo posto ... che segna due reti negli ultimi 15 minuti.Torino, 9 dic. (LaPresse) - L'Atalanta cade 3-2 in casa con il Villarreal e saluta la Champions League nella fase a gironi. Gli spagnoli passano subito in ...