Associazione mafiosa, estorsione e detenzione di armi: 21 arresti (Di giovedì 9 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Dalle prime ore di questa mattina i carabinieri del comando provinciale di Salerno, stanno eseguendo un provvedimento cautelare, emesso dal GIP del locale Tribunale, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 21 soggetti, 13 dei quali sottoposti a custodia in carcere e gli altri collocati agli arresti domiciliari, tutti a vario titolo, indagati per Associazione di tipo mafioso, estorsione, detenzione e porto abusivo di armi comuni da sparo e da guerra, violenza privata e illecita concorrenza con minaccia o violenza (tutti aggravati dal metodo e dalle finalità mafiose), commessi nel periodo compreso tra gli anni 2014 e 2019. Il provvedimento cautelare si basa sui gravi indizi di colpevolezza acquisiti dal Comando Provinciale ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 9 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Dalle prime ore di questa mattina i carabinieri del comando provinciale di Salerno, stanno eseguendo un provvedimento cautelare, emesso dal GIP del locale Tribunale, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 21 soggetti, 13 dei quali sottoposti a custodia in carcere e gli altri collocati aglidomiciliari, tutti a vario titolo, indagati perdi tipo mafioso,e porto abusivo dicomuni da sparo e da guerra, violenza privata e illecita concorrenza con minaccia o violenza (tutti aggravati dal metodo e dalle finalità mafiose), commessi nel periodo compreso tra gli anni 2014 e 2019. Il provvedimento cautelare si basa sui gravi indizi di colpevolezza acquisiti dal Comando Provinciale ...

