Assisi | spettacolo di luci il presepe è più grande

(Di venerdì 10 dicembre 2021) VERSO IL NATALE"Il Signore Gesù è luce vera, che sia lui benedizione per tutti". Queste le parole pronunciate ieri pomeriggio dal custode del sacro convento fra Marco Moroni in occasione del ...

Advertising

nataleassisi : ??Sono stati accesi e benedetti l’Albero e il Presepe a San Francesco ?? Lo spettacolo del video mapping sulla fac… - nataleassisi : ?? Accesi e benedetti l'albero e il Presepe antistante sul sagrato della Basilica Superiore ?? Lo spettacolo del vi… -

Ultime Notizie dalla rete : Assisi spettacolo

Queste le parole pronunciate ieri pomeriggio dal custode del sacro convento fra Marco Moroni in occasione del via al programma natalizio dei frati della basilica di San Francesco d'iniziato ...Pur voi rivedo, o grandi cari assenti,accanto a me con voce pia: mentre di fuori soffia la ... legate ai fatti della quotidianità, riproducono personaggi della politica, dello, della ...E’ morta, all’età di 93 anni, Lina Wertmuller, regista di successi cinematografici che hanno segnato la storia della commedia italiana. Nata ...Vi proponiamo l’intervista del Predellino a Mario Palmaro e Alessandro Gnocchi, autori dello splendido volume “Viva il Papa”, pubblicato recentemente da Vallecchi. L’intervista aiuta a comprendere cos ...