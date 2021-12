“Aspettando… il Natale 2021”: il programma del concerto benefico del Lions Club Tarquinia (Di giovedì 9 dicembre 2021) Tarquinia – Da G. Puccini a R. Leoncavallo, passando per E. Morricone, A. Piazzola e C. Gounod, e, infine, G. Verdi, J. Newton-E. O. Excell e C. Bucitti. Per un programma diviso in due parti, che si aprirà con J. J. Rousseau e si concluderà con la melodia popolare “Highland Cathedral”. È quanto proporrà il Consortium Musicum di Roma, diretto dal maestro Maria Lettiero, per il concerto benefico del Lions Club Tarquinia “Aspettando… il Natale 2021”, domenica 12 dicembre, alle ore 17, al teatro comunale “Rosella Falk” di Tarquinia. “Un concerto con un inizio particolare – afferma la direttrice artistica e presidente dell’Accademia Tarquinia Musica Roberta Ranucci -, ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 9 dicembre 2021)– Da G. Puccini a R. Leoncavallo, passando per E. Morricone, A. Piazzola e C. Gounod, e, infine, G. Verdi, J. Newton-E. O. Excell e C. Bucitti. Per undiviso in due parti, che si aprirà con J. J. Rousseau e si concluderà con la melodia popolare “Highland Cathedral”. È quanto proporrà il Consortium Musicum di Roma, diretto dal maestro Maria Lettiero, per ildelil”, domenica 12 dicembre, alle ore 17, al teatro comunale “Rosella Falk” di. “Uncon un inizio particolare – afferma la direttrice artistica e presidente dell’AccademiaMusica Roberta Ranucci -, ...

