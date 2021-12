Asl Napoli: “Medico Leicester ha firmato dichiarazione, nessun contatto stretto di positivi in campo” (Di giovedì 9 dicembre 2021) A pochi minuti dal calcio d’inizio di Napoli-Leicester l’Asl 1 di Napoli Centro ha diramato una nota ufficiale nel quale ha fatto il punto sulla situazione caotica a causa delle positività al Covid tra le fila degli inglesi: “Il Medico della squadra inglese ha firmato una dichiarazione nella quale attesta che a seguito di indagine epidemiologica condotta dallo stesso, nessun calciatore della squadra del Leicester presente questa sera in campo, risulta ‘contatto stretto’ con casi Covid-19 accertati. Pertanto la partita si potrà giocare”. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 9 dicembre 2021) A pochi minuti dal calcio d’inizio dil’Asl 1 diCentro ha diramato una nota ufficiale nel quale ha fatto il punto sulla situazione caotica a causa delletà al Covid tra le fila degli inglesi: “Ildella squadra inglese haunanella quale attesta che a seguito di indagine epidemiologica condotta dallo stesso,calciatore della squadra delpresente questa sera in, risulta ‘’ con casi Covid-19 accertati. Pertanto la partita si potrà giocare”. SportFace.

Advertising

Corriere : Napoli-Leicester, allarme Covid: 7 inglesi positivi rimasti a casa, la Asl ordina tamponi per tutti - sportface2016 : #UEL | L'Asl impone un nuovo giro di tamponi al #Leicester prima della sfida di questa sera contro il #Napoli: c'è… - infoitestero : Tamponi Leicester, arriva il chiarimento dell'ASL Napoli 1 centro: 'Il nostro è solo un invito' - infoitestero : E alla fine il Leicester i tamponi non li ha fatti. Adesso la Asl Napoli 1 farà come Craxi a Sigonella? - ilNapolis… - infoitestero : Tamponi Leicester, la Asl Napoli 1: il nostro è solo un invito per più sicurezza - ilNapolista -